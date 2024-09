Il sito delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha prodotto 111 gr di CO2 per ogni pagina visitata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) di Marco Pozzi* Di questesi è detto che sono state le più sostenibili di sempre. Abbiamo visto le immagini dei materiali isolanti e dei ventilatori al posto dell’aria condizionata, e sovente s’è discusso intorno alla mensa con i prodotti a km 0, o dei letti di cartone, oppure del fatto che le strutture costruite saranno tutte riconvertite ad altri scopi una volta terminati i Giochi. Si è parlato poco della sostenibilità digitale, a cui invece il comitato organizzatore sembra aver dedicato molta attenzione, come dimostra il report “La stratégie numérique responsable de Paris” scaricabile dalufficiale. È una specie di bilancio di sostenibilità digitale che, dopo aver inquadrato il contesto, in diciotto pagine spiega sinteticamente le azioni messe in atto per limitare l’impatto. Qualche numero.