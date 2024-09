Il record di medaglie alle Paralimpiadi serva a svegliare la politica italiana | fatti non complimenti | Commento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) C’è qualcosa che va oltre ildiottenuto dalla spedizione paralimpica di Parigi – 71 in totale, a Tokyo erano state 69 -, del sesto posto nelre dietro a Cina, Gran Bretagna, Usa, Olanda e Brasile, delle undici discipline in cui i nostri atleti sono saliti sul podio – nel nuoto siamo una superpotenza, 16 ori, 6 argenti e 15 bronzi -, dei personaggi che hanno bucato lo schermo – il discobolo romano Rigivan Ganeshamoorty su tutti – e delle ore di diretta della Rai, in questo caso davvero servizio pubblico come dovrebbe sempre essere: è aver dato una scossa importante ad un paese che, nella vita quotidiana, è molto indietro rispetto ai campioni della disabilità. Rigivan, per tutti “Riggi”, ha espresso il desiderio che nelle linee della metropolitana di Roma si faccia qualcosa per favorire la mobilità di chi non è normodotato.