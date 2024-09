IF – Gli amici immaginari il film di John Krasinski in home video

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024) IF – Gli, ildiinParamountEntertainment e Plaion Pictures annunciano che IF – Gliè da ora disponibile in DVD, Blu-Ray e 4K UHD + Blu-Ray. Dopo il successo al cinema, questa magica avventura per tutta la famiglia diretta e interpretata da(A Quiet Place) arriva in tre imperdibili edizioniche includono anche un fantastico activity kit. Grazie a quest’ultimo i più piccini potranno divertirsi con tanti giochi e disegni da colorare a tema IF! IF – Gliè interpretato da Cailey Fleming (Star Wars: L’ ascesa di Skywalker), Ryan Reynolds (Deadpool),e Fiona Shaw (Harry Potter saga) insieme a una miriade di doppiatori di alto livello, tra cui Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Louis Gossett Jr.