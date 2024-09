Gp Larciano zampata di Hirschi Sul podio il giovane Silvia e Ulissi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Professionisti, juniores e allievi, hanno acceso l’interesse degli appassionati di ciclismo a 35 giorni dalla fine della stagione in Toscana. G.P. di: Anche la gara professionisti pistoiese ha dovuto fare i conti con la pioggia a tratti torrenziale, costringendo direzione di corsa e giuria a cancellare uno dei tre giri finali con la salita di San Baronto, per cui alla fine i chilometri sono risultati 168,8. Ha vinto uno dei principali favoriti il 24enne svizzero Marcdella UAE Emirates, team alla sua settantesima vittoria nel 2024. Perinvece quarto successo stagionale, a conferma che resta sempre uno dei corridori più forti e brillanti per le gare di un giorno.