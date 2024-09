Firenze Enrico Brizzi in scena con ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 - Uno dei casi letterari di fine millennio, un romanzo generazionale intriso di rock e ribellioni adolescenziali. A trent’anni dalla pubblicazione di “Jackdal gruppo”,torna a raccontare la storia del vecchio Alex e della splendente Adelaide, così come avveniva nel 1994. Lo scrittore bolognese sarà domenica 15 settembre all’Ultravox(ore 21 – ingresso libero) per un reading-concerto che lo vedrà al fianco della band The Perfect Cousins. Un tour celebrativo che precede di pochi giorni l’uscita di “Due” (HarperCollins Italia), sequel di “Jackdal gruppo” in cuiriannoda i fili tra Alex e Aidi.