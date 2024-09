F1 la Ferrari sparerà le Silver Bullets tra Baku e Singapore Il sogno del Mondiale Costruttori è vivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Iniziano quattordici giorni di capitale importanza per la. I Gran Premi di Azerbaigian erappresentano le proverbiali sliding doors che possono cambiare i connotati di un’intera stagione, per non dire di un’epoca. La Scuderia di Maranello, una dopo l’altra, le altrettanto proverbiali “pallottole d’argento”. La “bullet” nella letteratura horror è una sorta di soluzione finale, essendo l’unica arma in grado di uccidere sia i vampiri che i lupi mannari. Figurativamente parlando, il Cavallino Rampante si deve liberare del vampiro che ne sta dissanguando l’immagine vincente (almeno in F1) e del lupo mannaro che sbarra l’accesso al titolo iridato oramai dal 2008. Quanto accaduto a Monza ha riacceso le speranze del Cavallino Rampante quantomeno nella classifica