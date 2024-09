Celebrate 06 Reunion 30 dj per 30 anni di musica elettronica ma anche arte e beneficenza al Meraki di Ariccia

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Sabato 14 settembre, presso la spettacolare location deldisi terrà l’evento dell’anno:06. Una serata unica che celebra 30di, abbracciando il passato, il presente e il futuro. Con uno spazio di 3.000 mq, inclusivo di giardino, l’evento inizierà alle ore 20:00 e offrirà uno spettacolo straordinario con 30 top DJ, 6 performers e un grande show, ma sarà l’occasioneper assaporare l’e fare. Ospite d’onore Andrea Di Maso il Patron del Festival del Cuore, il più grande evento charity in Italia, che dacontribuisce a migliorare la vita di tanti bambini affetti da patologie in tutto il mondo. Una pdell’incasso della serata verrà devoluta proprio al Festival del Cuore, rendendo questa serata non solo un momento di festa madi solidarietà.