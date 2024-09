CavaRei premiato il gin solidale Nella produzione 17 giovani disabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il gin disi è aggiudicato uno dei tre premi in palio del Craft Gin Fest 2024,categoria ‘Best Innovation Brand’. Le kermesse si è svolta in due date, a Milano Marittima e a Sarsina, dove esperti sommelier hanno gustato le etichette di numerose realtà artigianali. Il gin della cooperativa sociale forlivese fa parte del progetto ‘Insolite Essenze’ nato tra il 2022 e il 2023: le erbe aromatiche vengono coltivate e raccolte nel terreno biologico di San Leonardo in Schiova da persone fragili che frequentano. L’iniziativa crea così opportunità e occupazioni e promuove il contesto aggregativo e comunitario.