Caso Petrillo transgender il Telegraph | l’inclusione di tutti è un oltraggio alle donne

(Di lunedì 9 settembre 2024) Iltorna alla carica contro Valentina. Non smette di definirla “padre di due figli” che ha “deturpato la bellezza di questi Giochi” con il suo “spettacolo”. Ma nel mirino del quotidiano inglese ci finisce anche il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons. Il Comitato Paralimpico contento del livello di inclusione:ilprincipale “Ci si aspettava che Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, si impegnasse – come minimo – a rivedere la ridicola politica che ha permesso che ciò accadesse. Invece è sembrato, nella sua conferenza stampa di chiusura, quasi celebrarlo come uno spartiacque“. «Parlando di atleti, questi stanno abbattendo barriere ovunque. Ricordo che un paio di anni fa ho detto al nostro consiglio, ‘Guardate, non è una questione di se, è una questione di quando’».