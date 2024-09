Campi rivive l’incubo nubifragio | strade e cantine allagate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Torna la paura a, vicino Firenze. Nel pomeriggio di domenica 8 settembre le forti piogge cadute sulla cittadina hanno subito riportato la mente al 2 novembre del 2023, quando prima le acque del Bisenzio iniziarono a tracimare nelledel centro e poi la Marina ruppe gli argini all’altezza di villa Montalvo, inondando praticamente tutta la città.Leggi anche: Meteo, previsioni per domenica 8 settembre: l’Italia divisa in due tra caldo e maltempodi nuovo in ginocchio dopo ilDiversedisi sonoin pochissimi minuti: da via Magenta a via Boito, da via Rossini a via Ponchielli passando per via Donizzetti e via Verdi, già colpite duramente nel novembre scorso. E, poi via Tesi, Mentana, Castronella, Cilea, Giusti, San Lorenzo, San Martino e anche alcunedi Santa Maria.