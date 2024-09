Alari visitabile la dimora amata dall’imperatrice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un’altra debuttante in Martesana per il circuito di “Ville aperte“: il tour alla scoperta dei tesori del territorio che a ogni edizione richiama 25mila visitatori quest’anno potrà contare anche su Villaa Cernusco, per la prima volta tappa della kermesse. Per il pubblico un tour affascinante nelladi deliziada Maria Teresa D’Austria grazie ai racconti del figlio, Ferdinando d’Asburgo, viceré del Lombardo Veneto, e di sua moglie Beatrice d’Este, spesso ospiti nelle sue stanze. L’imperatrice fece costruire la Reggia di Monza al Piermarini per dare una lezione ai banchieri che sul Naviglio erano proprietari del rifugio di cui il figlio era innamorato, offesa dalla cifra astronomica che avrebbe dovuto sborsare per regalarlo alla coppia.