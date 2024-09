Ucraina la sinistra va in frantumi sulla guerra E Schlein fa la gnorri sulle armi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) La posizione dell'Italiainmarca ancora la distanza tra i tre leader dell'opposizione, Elly, Carlo Calenda e Giuseppe Conte che invece si 'compattano' in vista della manovra, su diversi punti. Il tema del coinvolgimento italiano nel conflitto è stato trattato durante l'incontro a porte chiuse (Conte in collegamento) che si è svolto oggi nella giornata conclusiva del Forum Ambrosetti a Cernobbio, durante il panel dedicato alle opposizioni. Per Giuseppe Conte bisogna «che le due parti si accordino per la pace, bisogna imporre una soluzione negoziale» per fermare questo drammatico conflitto. La segretaria del Pd,senza entrare nel dettaglio dellea lungo raggio da fornire o meno, avrebbe confermato il pieno sostegno all'