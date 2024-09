Tour of Britain 2024 | Matevž Govekar si aggiudica l’ultima tappa a Stephen Williams la generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Sesta ed ultima frazione oggi per ilofcon arrivo a Felixstowe che ha visto l’ennesima volata di gruppo di questa edizione della corsa britannica ed il successo di, alla terza vittoria da professionista, la seconda in questa stagione. Lo sloveno della Bahrain-Victorious è riuscito a superare allo sprint il campione danese Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon Ag2r La Mondiale Development) e Ben Swift (Ineos Grenadiers). Migliore degli azzurri è stato Nicolò Buratti, 13mo. Giornata durissima per il gruppo con il vento laterale che ha condizionato molto la corsa, il plotone si è spezzato in più tronconi più volte ma non ci sono stati grandi svarioni in chiave classifica