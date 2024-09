Successo nella 4x100 stile Una staffetta da favola Nuoto sempre d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) A inventarlo, un finale del genere, non sarebbe stato tanto intenso, tanto meraviglioso. Ma l’Italparalimpica, ieri sera nell’ultima giornata di gare alla Defense Arena, ha chiuso non solo con un risultato record, ma anche con una storia da romanzo. Già, perché l’ultimo oro dell’acqua azzurra è giunto(34 punti) e, tra i quattro atleti in gara, c’erano Stefano Raimondi e Giulia Terzi, coppia in vasca evita: assieme a Xenia Palazzo e Simone Barlaam hanno dato vita a una gara epocale ottenendo medagliae record del mondo (4’01"54). Gioia infinita: con quell’alloro, ilazzurro ha chiuso la sua esperienza parigina con 16 ori, 6 argenti e 15 bronzi, che significa terzo gradino del podio nel medagliere dello sport, con 17 atleti a medaglia, uno score mai ottenuto prima d’ora.