Spero che riesca a vedere mio figlio | il dramma di Giulia Salemi a Verissimo

(Di domenica 8 settembre 2024) Un momento particolarmente nel corso della puntata d'esordio della nuova stagione di, andata in onda di sabato 7 settembre 2024 su Canale 5. Il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin ha ospitato infatti, l'influencer italiana che ha condiviso con il pubblico alcuni aspetti toccanti della sua vita. Dall'annuncio della sua gravidanza, alla crisi di coppia con Pierpaolo Pretelli, fino alle difficoltà della nonna, che sta affrontando problemi di salute,ha aperto il suo cuore, senza filtri e senza nasconderi. In particolare, ha espresso preoccupazione per la nonna, che rischia di perdere la vista e potrebbe non riuscire ail nipotino in arrivo. Con grande dolcezza, ha detto: “Godiamoci i nonni, io amo follemente mia nonna, voglio essere fiduciosa e sperare che possa riprendere un po' di vista e che possa abbracciare la creatura a gennaio”.