Sette feriti in uno scontro sulla Francesca | tragedia sfiorata a Cologno al Serio

(Di domenica 8 settembre 2024)al. Nella notteal, dove il bilancio di un incidente stradale recita ben 7 persone ferite, anche se nessuna di esse si troverebbe in gravi condizioni. Lo schiantostrada provinciale, non distante dalla Muratella, alcuni minuti prima delle 00,30 di oggi (domenica 8mbre). Dalle prime informazioni loavrebbe coinvolto due auto: isono due ragazzi di 19 e due di 20 anni, due uomini di 35 e 64 anni e una donna di 60. Tutti i coinvolti sono stati ricoverati in codice giallo tra il Papa Giovanni e l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, il polo di Treviglio e l’ospedale di Chiari. Sul posto quattro ambulanze e i carabinieri di Treviglio per i rilievi. Alcune ore prima a Gandino (verso le 22,45 di sabato 7mbre) due ragazzi di 14 e 15 anni erano rimastiin uno schianto tra un’auto e un Apecar.