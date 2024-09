Semplicemente Fiorella stasera su Rai 1 | ospiti e scaletta del concerto per i 70 anni della cantante

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 8 settembre 2024)Mannoia quest’anno ha compiuto 70e ha voluto festeggiare con un-evento che si è tenuto alle Terme di Caracalla. Il 3 e 4 giugno, lasi è esibita portando in scena le sue hit, accompagnata da molti. Vediamo insieme chi c’era e quando andrà in onda.e quando in tv Estate ricca di appuntamenti perMannoia che il 4 aprile ha compiuto 70. Laha festeggiato il 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla con uno spettacolo che è stato un omaggio ai suoi più grandi successi, arricchito da numerose sorprese e da 20. Un evento che sarà trasmesso in tv e che andrà in onda su Rai1 domenica 8 settembre 2024 in prima serata.