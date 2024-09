Radja Nainggolan | Il compagno più forte in discoteca? Brozovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ricordi e aneddoti nell’intervista dial podcast Gurulandia. L’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter ha raccontato del rapporto con Antonio Conte, suo allenatore in nerazzurro: “Ho avuto un bellissimo rapporto con Conte perché con me le persone schiette e dirette sono le più rispettate. Quando si gira intorno e si raccontano cazzate, quelle sono persone che non potrò mai vedere nella mia vita – ha spiegato -. Lui con me è stato correttissimo, mi disse che sarei partito come settimo centrocampista, ma che non voleva dire che non sarei stato il primo un domani. Quando non giochi dicono sempre che è colpa dell’allenatore, ma lui è un grandissimo allenatore: è stato corretto con me”. C’è spazio anche per un aneddoto divertente sempre legato alla sua avventura a Milano: “Ilpiùin