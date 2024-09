Qui Recanati Ai blocchi di partenza la via la Serie D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Uno stimolantissimo campionato inizia subito con una sorta di "superclassico" come Recanatese-Fermana. Una sfida, per i giallorossi, molto più insidiosa di quanto non possa sembrare in apparenza: è vero che i competitor odierni sono partiti in netto ritardo e dopo mille traversie ma hanno cercato di recuperare il tempo perduto ed ora la rosa a disposizione di Bolzan appare quantomeno dignitosa. Partita anche piena zeppa di ex: Ferrante, Mordini e D’Angelo da una parte, Tafa e Ferretti dall’altra, senza contare molteplici altri incroci che non riguardano solo il campo. Abbiamo chiesto un parere a Marco Alessandrini, tecnico legatissimo a questi due clubs e che proprio con i canarini centrò nel ’96, una clamorosa promozione in C1 dopo uno storico spareggio contro il Livorno: "intanto i giallorossi hanno giocatori che rappresentano delle garanzie assolute.