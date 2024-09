Non c’è pace per il torrente Carrione Bisogna rimettere mano agli argini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024)le mani alle difese arginali realizzate lungo ilappena poco più di 10 anni fa perché così come realizzate non garantiscono la sicurezza necessaria. Per questo nel 2021 la Regione aveva affidato alla società Aice Consulting il compito di elaborare la ‘Riprogettazione degli interventi del Lotto XIII’: il documento, già nella fase definitiva ed esecutiva, è stato approvato nei giorni scorsi ed è pronto ad andare in cantiere anche perché le risorse ci sono già. Si tratta dei 3,5 milioni di euro provenienti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, oggetto di apposito accordo di coesione fra Regione e Governo recepito dal Cipess e finanziato.