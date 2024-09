Maltempo scuole chiuse nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, domani, nel. In relazione all’allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli ha riunito il Coc Centro Operativo Comunale ed attivato la fase di attenzione e monitoraggio delle aree critiche del territorio. Il Coc ha disposto la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, delle ville dei parchi e del cimitero, per la durata dell’allerta meteo. Si invita anche la cittadinanza a non mettersi in viaggio nel corso di eventi meteorologici di particolare intensità, di non sostare nei pressi di alberature di grandi dimensioni.anche nel comune di Maiori. Si richiede ai cittadini di prestare anche particolare attenzione ai territori già colpiti daldel 27 agosto.