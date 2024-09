Luca Carboni terribile segreto | fan sconvolti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 8 settembre 2024) Il cantantein un’intervista al ‘Corriere della Sera’ svela une spiega il perché di un isolamento volontario Per diverso tempoha deciso di restare lontano dalla luce dei riflettori. Due anni di silenzio che hanno fatto preoccupare i fan e non solo. In molti si sono chiesti cosa stava realmente succedendo al cantautore e finalmente ora lo si sa. A svelare il perché di questa scelta di dedicarsi solamente alla sua vita privata è stato lo stesso artista ai microfoni del Corriere della Sera. Il cantante(Ansa) – cityrumors.itParole che hanno sconvolto i fan, ma tutti gli amanti della musica. Pernon sono stati assolutamente due anni semplici a causa di un grave problema di salute. Ora la situazione sembra essere definitivamente superata e questa vicenda potrebbe consentirgli magari di scrivere un nuovo brano.