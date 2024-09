LIVE Sinner-Fritz 6-3 6-4 7-5 US Open 2024 in DIRETTA | New York New York! Sinner vince il secondo Slam!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.40è stato nettamente superiore a, lo ha dominato in lungo e in largo, non gli ha dato scampo, non c’erano soluzioni per evitare un destino segnato. 22.37 Dopo gli Australian, ecco gli US. A cui si aggiungono anche i Masters1000 di Miami e Cincinnati.sul cemento è una macchina perfetta, quest’anno ha perso solo 2 partite (con Alcaraz ad Indian Wells e con Rublev a Montreal). Ormai il n.1 a fine anno è quasi in ghiaccio: ha 4105 punti di vantaggio sul 2°, che è il tedesco Alexander Zverev. 22.36 Jannikha vinto gli USdopo una finale dominata in lungo e in largo. Ha giocato la miglior partita (di gran lunga) del torneo proprio nell’ultimo atto, come i veri fenomeni. 6-3, 6-4, 7-5:si è arreso impotente dopo 2 ore e 16 minuti.