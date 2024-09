L' isola sarda dove mangiare con le mani il tonno rosso sott' olio invecchiato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 8 settembre 2024) Se vi trovate nel Sud Sardegna non rinunciate a trascorrere una giornata a Carloforte. Ne vale davvero la pena. Arrivate con l’auto o a Portovesme o a Calasetta. In meno di un’ora approderete all’di San Pietro. Ma non imbarcate l’auto, non serve. Qui le cose da fare sono tante. Si può passeggiare e perdersi lungo le viuzze del borgo, si può(molto bene) in uno dei ristoranti, si può noleggiare una barchetta o godersi un po’ di mare dalle spiagge. Dentro alla tonnara di Carloforte. In apertura una scatoletta didell'Buon vino edi Carloforte Riserva Ma c’è una cosa a cui non potete rinunciare. Prima di tutto vi serve una buona bottiglia di vino. E fin qui è facile. Andate da Nasacca, storica insegna sul lungo mare, poco distante dall’attracco dei traghetti. Gianni Luxoro, enotecario d’esperienza, vi saprà consigliare al meglio.