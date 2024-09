Le indagini sul presidente Gravina | ecco come sono nate

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 8 settembre 2024) Sull’attuale numero uno della Federcalcio pende un’indagine da parte della Procura di Roma, ma tutto nasce da una segnalazione Una guerra all’inizio sotterranea, poi venuta in superficie per una serie di situazioni e anche perché l’odio, ed è il caso di usare questa terminologia, trae Lotito non poteva che produrre una vicenda del genere, anche se pochi sospettavano potesse essere di questo tenore. Ildella Federcalcio Gabrieleè al centro di un’indagine della Procura di Roma che sospetta alcuni reati (Ansa Foto) Cityrumors.itAd uscire allo scoperto è un funzionario del Sos della direzione nazionale Antimafia, il suo nome è Angelo Falato, uno sconosciuto ai più, ma persona nota tra gli inquirenti per il suo eccellente lavoro sul campo.