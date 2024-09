Fanno apertivo con i piedi nella fontana | virali sui social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Aperitivo insul lungomare di Grottammare.in ammollovasca che zampilla acqua, sacchetto di patatine, tre bottiglie di birra. Una trovata geniale di due amici in bicicletta che giunti sul lungomare sud di Grottammare, evidente stanchi della pedalata, hanno pensato di rinfrescarsifacendo anche uno spuntino. Un’immagine che non è sfuggita ai passanti che poi hanno postato la foto sui, subito diffusa dalla pagina ’Gta Sun beach’. Proprio alcuni giorni fa abbiamo parlato, su questa pagina, delle difficoltà che l’amministrazione comunale incontra per tenere in funzione quelle quattro fontane a giglio, dove a seguito dello sporco e della sabbia portata da persone che vanno a lavarsi iappena usciti dalla spiaggia, si ostruiscono i filtri delle pompe che si bruciano.