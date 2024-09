Eccellenza Le senesi vogliono partire con il piede giusto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Il campionato digirone B inizia subito con un derby senese. In campo al Manni di Colle Val d’Elsa Colligiana e Asta (alle 15). Tra le fila arancioblu ci sono diversi giocatori che in passato hanno indossato la maglia biancorossa, tra cui Manganelli. "Alla Colligiana ho vissuto due anni bellissimi e quindi sarà una partita particolare per me, ma ora penso solo a vincere con l’Asta. Siamo quasi tutti nuovi, dobbiamo ancora trovare un po’ di amalgama, che credo arriverà con il tempo. Sono fiducioso, perché sono convinto che potremo toglierci qualche soddisfazione".