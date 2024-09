Denunciato 38enne a Roma | guida in stato di ebbrezza e armi ritirate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Fermato con tasso alcolico superiore al limite e in possesso di, tra cui una pistola non autorizzata al trasporto I Carabinieri della Stazione diCentocelle hannounno, fermato alladella sua auto con un tasso alcolico superiore al limite consentito. Durante il controllo, l’uomo ètrovato in possesso di una pistola “Glock 43” calibro 9×21, completa di caricatore e 8 colpi. Sebbene l’arma fosse regolarmente detenuta per uso sportivo, ilnon era autorizzato al trasporto. A seguito del fermo, i Carabinieri hanno proceduto a perquisire la sua abitazione, dove hanno rinvenuto altreregolarmente detenute: una pistola “Glock 17” con caricatore, un fucile “Smith & Wesson” con due caricatori, una carabina “Savage”, una canna per carabina “Savage”, 27 colpi calibro 223 e 73 colpi calibro 9×21.