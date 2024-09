Cosa fare se la badante ruba dei soldi | clamoroso caso in Puglia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 8 settembre 2024) I rapporti familiari non sempre sono caratterizzati da trasparenza, lealtà e limpidezza, come non di rado si palesa nei fatti di cronaca. E specialmente quando di mezzo c’è il denaro o l’interesse ad accaparrarsi una grossa eredità, i rischi di atti e comportamenti che oltrepassano i limiti della legalità, aumentano sensibilmente. In questi giorni è circolata la notizia riguardante un medico pugliese in pensione, ex stimato primario di neurochirurgia, che ha denunciato la figlia alle forze dell’ordine perché – a suo dire – responsabile della sottrazione di un ingente quantitativo di ricchezze, tramite un artificio a cui la donna sarebbe ricorsa con la complicità della collaboratrice domestica.