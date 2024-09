Cosa è successo a Jorge Martin nel GP di Misano | incredibile suicidio tattico Sbagliata la strategia non ha corso da leader del Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Ci risiamo,è stato nuovamente vittima della propria foga. Quel pilota solido, a tratti addirittura saggio, ammirato durante l’estate è venuto meno all’improvviso nell’odierno Gran Premio di San Marino, durante il quale ha preso una decisione scellerata, quella di rientrare troppo frettolosamente ai box per cambiare moto quando sull’autodromo diha cominciato a cadere la pioggia. Il ventiseienne spagnolo occupava la seconda posizione alle spalle di Francesco Bagnaia, ma al settimo giro qualche goccia è venuta giù dai nuvoloni sovrastanti la pista. L’aderenza si è fatta precaria e c’è stato un ricompattamento generalizzato. In questa fase, Marc Marquez ha saputo fare la differenza, ma soprattuttoha optato per una mossa incomprensibile. Come detto, si è subito infilato in pit-lane per passare alle gomme da bagnato.