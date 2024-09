Conte dà dell' affarista a Renzi che replica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Nuovo capitoloo scontro tra Giuseppee Matteosulla prospettiva di un centrosinistra unito. "E' il popolo italiano che non si fida più di- ha detto il leader di M5s alla festa del Fatto quotidiano -. Noi mai potremo lavorare cone costruire un progetto con lui". Con Schlein, ha aggiunto, "avremo modo di parlarne sicuramente. Noi con Pd e Avs stiamo lavorando e non si parte da zero", ma "un progetto alternativo non puoi farlo con persone che contaminano". "Noi siamo in politica per contrastare l'affarismo", "non può essere che ti approprie istituzioni per fare affari", ha concluso. "Anche oggi Giuseppesi occupa di me - ha risposto sui social- e sceglie la festa del Fatto Quotidiano per dire che io sono "unche sta entrando nella partita del litio.