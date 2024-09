Cadavere sui binari mattinata nera per il Malpensa express

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Il corpo senza vita di una persona è stato rinvenuto nelladi ieri suidella linea ferroviaria a poche centinaia di metri dalla stazione di Castellanza, in direzione Novara, nei pressi di via Morelli. Si tratterebbe di un uomo di cui al momento non sono emerse le gelità. Ad accorgersi della presenza delè stato il macchinista di un convoglio in transito in stazione, intorno alle sette del mattino. Alla vista del corpo, la corsa è stata quindi immediatamente bloccata ed è scattato l’allarme, con la chiamata subito dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorritori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Ferroviaria. Proprio a loro spetterà il lavoro di ricostruzione di quanto avvenuto: non sono infatti ancora chiare le dinamiche dell’incidente e non si esclude la possibilità che si sia trattato di un gesto volontario.