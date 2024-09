Banda del tombino scatenata Raid al circolo e in farmacia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Comprensorio del Cuoio, 8 settembre 2024 – Stesso modus operandi. Non si sa, però, se si tratta delle stesse mani. E’ certo comunque che, utilizzando un, ladri-vandali sono entrati in due esercizi commerciali. Segnatamente allaSan Martino a Castelfranco ed al“La Perla” a Montecalvoli. Due assalti in piena notte. Quello alattorno alle 5. Un’azione rapida: il vetro in frantumi, con grandi danni all’infisso, dopo che le pedate e spintonate non erano servite a niente. Una volta dentro il- da quanto si apprende - in due si sarebbero diretti verso la cassa, ma di soldi non erano rimasti che pochi spiccioli che non sono stati toccati. A quel punto – scattato l’allarme - i malfattori si sarebbero dati rapidamente alla fuga. Sembra che una signora abbia visto almeno un soggetto che si stava allontanando a piedi protetto da un cappuccio.