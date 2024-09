America' s Cup sfida tra Luna Rossa e Alinghi rinviata Regate annullate per meteo avverso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 settembre 2024 – Tutto ancora in bilico in Louis Vuitton Cup. L’organizzazione ha infatti deciso di cancellare la giornata odierna dia causa delle condizionirologiche non adatte a disputare i match race. Prima un forte temporale e poi il vento debole hanno impedito alle imbarcazioni di impegnarsi nelle tre sfide previste oggi. Si è cercato di ritardare il più possibile la partenza per cercare di non rinviare la giornata ma arrivati alle 16.15, orario limite per disputare i match race vista la necessità di riaprire il golfo di Barcellona al traffico marittimo, si è deciso di annullare lein programma.