Algeria infortunio per Bennacer | indisponibile per il match contro la Liberia

(Di domenica 8 settembre 2024) Un nuovo stop per Ismail. L'ha comunicato che il centrocampista del Milan ha accusato un problema fisico nel corso dell'allenamento che la Nazionale ha svolto oggi in vista della sfidala, valevole per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2025.si è fermato durante la seduta e non è stato in grado di proseguire la sessione di lavoro. Dopo aver effettuato i primi esami, lo staff algerino ha confermato che il giocatore non potrà partecipare alla partita di martedì prossimo. Vedremo nelle prossime ore se il calciatore farà immediato ritorno in Italia per sottoporsi a ulteriori