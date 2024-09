Vuelta a España 2024 Primoz Roglic | Siamo vicini al traguardo ma dovrò ancora dare tutto sulla strada

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)ha ormai messo le sue maniconquista della. Lo sloveno ha gestito perfettamente nella ventesima tappa, quella regina di questa edizione della corsa spagnola. Il capitano della Red Bull Bora ha controllato i suoi rivali, chiudendo al terzo posto a dieci secondi dal vincitore Eddie Dunbar. Una situazione in classifica decisamente al sicuro per. Infatti lo sloveno si presenta alla cronometro di Madrid con addirittura oltre due minuti di vantaggio su Ben O’Connor ed Enric Mas. Un distacco decisamente rassicurante per una vittoria a cui manca solo l’ufficialità. Una giornata molto difficile per la Red Bull Bora, con anche i problemi di salute di alcuni membri dello staff e anche di altri corridori: “La squadra oggi non era al meglio, ma nonostante questo tutti hanno fatto del loro meglio e hanno datoquello che avevano.