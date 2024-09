Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 12:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLA CODE TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA INCIVECE E’ RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE DALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA RIMOSSO ANCHE SUL RACCORDO L’INCDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLATERAMO RIMANDENDO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRAFIUMICINO E PONTINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA ...