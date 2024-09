Un dirigente Marvel svela | Gli Avengers non si riuniranno in una serie tv

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 7 settembre 2024) Brad Winderbaum è sicuro, glinon ritorneranno in unatv, ma la prossima volta sarà sul grande schermo e per un grande evento IStudios hanno avuto fortune alterne su Disney+. Per quasi ogni WandaVision c'è stata una Secret Invasion, e alcunenon sono state all'altezza del loro potenziale. Concome Daredevil: Born Again, Wonder Man e Vision in arrivo, il futuro sembra luminoso per l'offerta di streaming del MCU, soprattutto ora che lo studio sta riducendo la sua produzione sul piccolo schermo. Si potrebbe pensare che mettere insieme un progetto suglisia un modo garantito per portare nuovi abbonati allo streamer e forse raccontare una storia molto diversa con la squadra. Tuttavia, mentre abbiamo visto i singoli membri