Tutti gli errori del martire Musk nella gestione di X in Brasile

(Di sabato 7 settembre 2024) Quel che è successo nelle scorse ore era nell’aria da tempo: l’autorità garante delle telecomunicazioni delha sospeso l’utilizzo di X nel Paese. Questa decisione giunge al culmine delle tensioni e delle controversie tra Elone il giudice Alexandre de Moraes che nell’aprile scorso aveva avviato un’indagine nei confronti della piattaforma. Tutto è partito dalla richiesta di bannare sette account, rei di aver diffuso fake news nel corso delle ultime elezioni Presidenziali, con il proprietario del social network che si era rifiutato di eseguire questo ordine (cosa che, invece, aveva fatto in passato con la Turchia) e aveva chiuso i suoi uffici nel Paese. C’era tempo fino alla notte tra giovedì e sabato per fornire un rappresentante legale di X in, ma X ha detto no e si è giunti al blocco della piattaforma.