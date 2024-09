Traffico Roma del 07-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione chiusa la via dell'Acqua Vergine per un incendio tra via dei Colli della Valentina e via Prenestina un incidente nelinvece in via Ostiense nei pressi di via di Monte del finocchio circolazione al momento scorrevole su Grande Raccordo Anulare sulle principali consolari e Per lo svolgimento della manifestazione con corteo partita alle 16 nel quartiere San Basilio il corteo percorrerà via Tiburtina a via del Casale di San Basilio via Morrovalle via Loreto via Fabriano via fulminata possibili disagi alfino alle ore 20 lavori su via Crescenzio con divieto di transito nella carreggiata Adriana Piazza Cavour il doppio senso di marcia nella corsia opposta salvo modifiche il termine interventi e per il prossimo 5 ottobre