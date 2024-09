Superbike oggi GP Francia 2024 | orari Superpole e gara-1 tv streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024), sabato 7 settembre, seconda giornata del week end di Magny-Cours, tappa del Mondialedi. Sul circuito francese i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. La classifica generale del campionato vede Toprak Razgatlioglu saldamento al comando con 365 punti contro i 273 di Nicolò Bulega, quindi terzo Alvaro Bautista con 223, mentre Alex Lowes è quarto con 213. Razgatlioglu si prepara a questo appuntamento con la chiara intenzione di allungare ancora in classifica e chiudere i conti in anticipo. Il titolo, infatti, è nelle sue mani.