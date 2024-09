Si conclude con un verdetto un filo deludente la Mostra del cinema Grande escluso dal palmarès Luca Guadagnino con il suo Queer

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 7 settembre 2024) Ladeldi Venezia 2024 si chiude con unche lascia qualche nota dolente. Se il Leone d’Oro a Pedro Almodóvar per La stanza accanto mette un po’ tutti d’accordo (per quanto non sia certo il film migliore della sua strepitosa carriera), la Coppa Volpi per la miglior interpretazione a Nicole Kidman ha lasciato a bocca aperta. E non per l’ammirazione. Bene, invece, quella al sempre convincente Vincent Lindon per la migliore interpretazione maschile.