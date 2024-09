QUI NERAZZURRI Lautaro incide anche se non segna L’Argentina incorona il Toro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Lo zero alla casella dei gol è rimasto. Eppure, quello che ha superato il primo appuntamento conè unMartinez felice non solo per il successo di squadra, un netto 3-0 su un Cile che sta raccogliendo le macerie dopo gli anni d’oro delle due Coppe America. Dal numero 10 nerazzurro al 22 albiceleste,ha confermato l’insolita confidenza al ribasso con la rete di questo periodo, così come la maturità del campione affermato, capace di rendersi utile in tanti modi pur nel momento in cui la palla non entra. Da qui un colpo di tacco a spalancare la porta a De Paul, nel primo tempo, e il velo decisivo per la rete di Mac Allister che sblocca il match nella ripresa. La sfida ai cileni è stata importante per rispondere a due quesiti particolarmente in voga in Argentina.