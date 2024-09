Per gli infermieri pronti ad aumentare stipendi e sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "Le regioni hanno già individuato la carenza dicome una delle priorità che abbiamo sottoposto al Ministero. Occorre farsi carico di un aumento delle remunerazioni, ma anche del miglioramento della qualità della vita delle professioni sanitarie e anche dei medici". Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche per la Salute e coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini commentando l’allarme della Federazione nazionale degli ordini delle professionistiche per i pochi iscritti ai corsi di laurea per. Allarme sulla carenza che Donini condivide: "Serve un piano di assunzioni che sia strutturale, serve la qualificazione della loro professionalità, quindi per esempio lauree che siano più specialistiche nell’ambito assistenziale, nell’ambito dell’infermiere di comunità e non soltanto generiche.