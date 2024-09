Musica in lutto morto il famoso cantante | Un pezzo di storia era amato da tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Ègiovedì a Los Angeles il musicista esimbolo del generele che lo ha resoin tutto il mondo. Aveva 83 anni e la famiglia ha comunicato che il decesso è dovuto alle conseguenze del Covid-19. Nella sua lunga carriera ha vinto tre Grammy. Nel 2012 fu nominato al premio Oscar nella categoria Miglior canzone originale per “Real in Rio”, dal film di animazione Rio, prodotto dalla 20th Century Fox (che nel 2019 fu acquisita dalla Disney). L’artista, conosciuto in tutto il mondo, è stato un autentico precursore della contaminazione tra i diversi generi e in particolare un vero talento nel fondere i più autentici suoni del suo Paese. I suoi ultimi concerti dal vivo erano arrivati un anno fa, nel 2023, a Parigi, Londra e Barcellona. Sullo sfondo, l’amore per il jazz,che miscelò soprattutto con la bossa nova.