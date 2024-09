MotoGP Franco Morbidelli | Bello essere in prima fila a Misano abbiamo lavorato bene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Un redivivoha siglato il secondo tempo delle qualifiche del GP di San Marino, 13° appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito di, il pilota della Ducati Pramac è stato in grado di mettere insieme i pezzi del puzzle, finalmente, centrando unainaspettata alle spalle di Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) e in condivisione con Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Un festival italiano nel time-attack, con possibilità di una replica nella Sprint Race che avrà inizio alle ore 15.00. “Sono davvero contento per questo risultato. La squadra hae sono cresciuto nel corso dei turni. Bellissimo gareggiare davanti a questo pubblico“, le prime parole dia Sky Sport. “Mi sono sentitosulla moto, anche se con la GP24 anon avevo mai girato, ma il feeling è stato buono e ora sono qui davanti.