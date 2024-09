McTominay durante lo shooting fotografico | Qui per vincere non per scattare foto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) Scottè uno dei grandi acquisti del mercato estivo del Napoli, è arrivato a titolo definitivo dal Manchester United. Il Napoli ha dedicato allo scozzese un video che ripercorre le sue prime ore a Napoli, dal suo sbarco a Capodichino fino alla sua prima volta al Maradona. La clip pubblicata dal club azzurro su Youtube. Lo scozzese per la prima volta al Maradona con la maglia del Napoli: «Uno stadio bellissimo. Questa maglia è incredibile, mi piace tantissimo». Davanti la statua di Maradona dice: «Maradona è il giocatore più iconico ad aver giocato in questo stadio, è un’icona per questo sport. Sono grato di essere parte di questa storia e giocare in questo stadio. Ho la pelle d’oca. C’è magia nel suo piede sinistro, è stato il più grande della storia». Una battuta anche appena entra nello spogliatoio: «Lo spogliatoio perfetto, è bellissimo.