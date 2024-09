Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv | programma 7 settembre orari e streaming L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Archiviato un venerdì di pausa, torna protagonista quest’nelle acque di Barcellona in occasione della penultima giornata di round robin dellaCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. La fase a gironi si concluderà poi domenica 8(meteo permettendo) con le ultime tre regate. Doppio impegno nel frattempoperPrada Pirelli, che ha la possibilità di blindare aritmeticamente il primo posto in classifica con due vittorie su American Magic e INEOS Britannia dopo aver collezionato cinque successi consecutivi sin qui contro gli altri Challenger. Fari puntati anche sul duello a distanza tra Alinghi e Orient Express per evitare l’eliminazione, con i francesi ormai quasi spalle al muro.