LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | American Magic si riscatta contro Orient Express chiudendo il round robin con 4 vittorie

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATEAM NEW ZEALAND (NZL) – ALINGHI (SUI) 16:23 Stavolta non ci sono problemi per le imbarcazioni, che entrano correttamente nel box di partenza. 16:20 Poco meno di 5 minuti al via del quarto match race di giornata tra Team New Zealand ed Alinghi. Duello che non offrirà punti validi ai fini della classifica del double. 16:16 Bicchiere mezzo pieno per il sodalizio statunitense, che puntava decisamente più in alto. Tuttavianon dovrà essere sottovalutato nelle semifinali. 16:12 Dopo il brivido patito all’uscita dal primo cancellodetta legge mostrando superiori velocità di punta tanto di bolina quanto di poppa. Glii chiudono con 4ed altrettante sconfitte il proprio double