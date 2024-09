L’ideologia non velata delle mostre di Sangiuliano e il costante attacco alla sinistra | a rimetterci è solo come sempre la cultura

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) “Per la prima volta in Italia sono state realizzate grandisu autori e personaggi storici che laaveva ignorato per ragioni ideologiche”: così recita il comunicato con il quale l’ormai ex Ministro dellaGennaroannuncia le sue dimissioni. Le grandidi cui parla sono due: “Il Tempo del Futurismo”, che dovrebbe inaugurareGnam di Roma il prossimo ottobre, e la mostra “Tolkien. Uomo, professore, autore”, inaugurata il 16 novembre 2023 a Roma, e successivamente il 16 marzo a Palazzo Reale a Napoli. Dueche apparentemente, tra loro, non hanno una correlazione. Ma perce l’hanno ec. Infatti, ciò su cui ha parecchio insistito l’ex ministro, è la volontà di riportare in auge,se fossero trend di Tik Tok, personaggi controversi nel loro lato politico.